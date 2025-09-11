Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко продолжит выступления в Премьер-лиге, несмотря на то, что его текущий контракт истекает в июне следующего года.

По данным украинского журналиста Игоря Бурбаса, соглашение футболиста содержит опцию продления в одностороннем порядке по инициативе клуба без согласия игрока. Эвертон может автоматически продлить контракт еще на сезон до окончания кампании 2026/27. Источник утверждает, что клуб намерен воспользоваться этим пунктом, чтобы сохранить Миколенко в составе.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес полностью доволен игрой защитника и считает его ключевым игроком основной команды. Сам футболист также доволен своим положением и ролью в клубе.

Миколенко перешел в Эвертон в январе 2022 года из киевского Динамо за 23,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Эвертон имел официальное предложение по Миколенко.