Эвертон с Миколенко в составе попал под бешеное сопротивление Тоттенхэма
Мерсисайдцы уступили гостям
Эвертон разгромно уступил Тоттенхэму в поединке 9 тура АПЛ. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 0:3.
Команда Виталия Миколенко еще до перерыва получила 2 гола в свои ворота. Начало разгрома Эвертона положил ван де Вен, оформив дубль.
После перерыва мерсисайдцы отодвинули игру подальше от своих ворот, но в конце встречи ничего не смогли сделать с голом Сарра, установившим окончательный результат встречи.
Миколенко в матче против Тоттенхэма отыграл от свистка до свистка.
АПЛ. 9 тур
Эвертон - Тоттенхэм 0:3
Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89
