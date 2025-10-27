Эвертон разгромно уступил Тоттенхэму в поединке 9 тура АПЛ. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 0:3.

Команда Виталия Миколенко еще до перерыва получила 2 гола в свои ворота. Начало разгрома Эвертона положил ван де Вен, оформив дубль.

После перерыва мерсисайдцы отодвинули игру подальше от своих ворот, но в конце встречи ничего не смогли сделать с голом Сарра, установившим окончательный результат встречи.

Миколенко в матче против Тоттенхэма отыграл от свистка до свистка.

АПЛ. 9 тур

Эвертон - Тоттенхэм 0:3

Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89

