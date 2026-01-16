Английский клуб Эвертон намерен усилить состав правым защитником сборной Украины Юхимом Коноплей, который сейчас выступает за донецкий Шахтер. 26-летний футболист не планирует продлевать действующий контракт, срок которого истекает 30 сентября 2026 года, и уже рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

По данным 365Scores, «ириски» более полутора лет ищут подходящего игрока на позицию правого защитника для долгосрочного укрепления команды. В центре внимания клуба оказался именно Конопля, которого рассматривают как одного из главных кандидатов на переход в Английскую Премьер-лигу.

В текущем сезоне украинский защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет около 5 миллионов евро.

Ранее Туран определился с игроками, которые поедут на сборы Шахтера.