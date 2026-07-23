Павел Василенко

Скандал вокруг отмены дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна не утихает даже после завершения чемпионата мира. Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс объявила, что федерация подаст официальную жалобу в ФИФА, требуя детального расследования резонансного дела.

В интервью The Times Клавенесс заявила, что не намерена оставлять без реакции возможное политическое вмешательство в футбольные процессы. По её словам, особое беспокойство вызывают обстоятельства, при которых ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с руководителем организации Джанни Инфантино.

Напомним, форвард сборной США получил красную карточку, однако был неожиданно допущен к матчу 1/8 финала против Бельгии. Несмотря на это, американцы потерпели разгромное поражение со счётом 1:4, но именно решение ФИФА вызвало волну критики в футбольном мире.

«Тот, кто допускает подобные исключения, ставит под угрозу доверие ко всему виду спорта», – подчеркнула Клавенесс.

Норвежская федерация требует от ФИФА полностью раскрыть обстоятельства принятия решения, в частности объяснить, какую роль в нём могла сыграть беседа Трампа с Инфантино. По информации DPA, соответствующее обращение будет подано в ближайшее время.