Павел Василенко

Планы ФИФА по продаже части коммерческих прав на свои турниры, включая чемпионат мира, вызвали громкий резонанс в европейском футболе. После публикации этой информации УЕФА резко раскритиковал инициативу, обвинив ФИФА в «попытке продать душу футбола».

Впоследствии международная федерация подтвердила, что рассматривает такую модель сотрудничества, подчеркнув: полученные средства планируют распределять между всеми 211 национальными ассоциациями. Также ФИФА официально признала сотрудничество с инвестиционной компанией Thrive Capital, которую возглавляет Джош Кушнер – брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

По информации Sky Sports, до конца недели члены УЕФА проведут экстренное онлайн-совещание, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По данным источника, ряд европейских федераций готова рассмотреть возможность бойкота чемпионата мира, если ФИФА продолжит реализацию своего проекта.

Президент ФИФА Джанни Инфантино также снова оказался под шквалом критики из-за тесных контактов с Дональдом Трампом. Именно эти связи, а также намерение сотрудничать с людьми из ближайшего окружения американского президента, лишь усилили напряжение между ФИФА и европейским футбольным руководством.