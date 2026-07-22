Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен баллотироваться на новый срок во главе мирового футбола, однако в США уже заговорили о совершенно другом будущем для швейцарского функционера.

По информации New York Post, президент США Дональд Трамп якобы хотел бы видеть Инфантино на должности генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Если такой сценарий когда-либо реализуется, это станет одним из самых громких кадровых переходов из мира спорта в международную политику.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Его нынешний мандат завершается в 2027 году, а очередные выборы президента организации запланированы на март. По данным СМИ, функционер намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру и считается главным фаворитом.

Несмотря на непростые отношения с УЕФА, Инфантино сохраняет крепкую поддержку футбольных федераций Азии, Африки и Южной Америки, что существенно повышает его шансы на переизбрание.

В то же время ФИФА продолжает работать над масштабными реформами мирового футбола. Одной из самых громких идей остается возможное увеличение количества участников чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 сборных, хотя окончательного решения по этому вопросу пока не принято.