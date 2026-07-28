Европейский футбольный союз (УЕФА) выступил с официальным заявлением с критикой планов президента ФИФА Джанни Инфантино по привлечению частных инвесторов к чемпионатам мира. Слова приводит Twitter Ben Jacobs.

В руководящем органе европейского футбола подчеркнули недопустимость коммерциализации ключевых турниров планеты:

Это пересекает черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Точно так же должны поступать все национальные футбольные ассоциации, а также все заинтересованные стороны – лиги, клубы, футболисты, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола.

Душа футбола и его система управления — не товар, которым можно торговать, особенно при полной отсутствии прозрачности относительно того, кто именно получит от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не имеет права его продавать.