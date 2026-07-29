Владимир Кириченко

Встреча с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) повлияла на взгляды президента США Дональда Трампа на войну в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В течение более года в частных разговорах с советниками Трамп утверждал, что Украина проиграет войну, однако сейчас, по словам источников, он впечатлён стойкостью Зеленского, который переносит борьбу вглубь российской территории.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, сначала Трамп думал, что российская армия одолеет Украину, но теперь, по словам людей, знакомых с его взглядами, Трамп видит Путина в менее благоприятном свете.

На взгляды Трампа на войну повлияла встреча с Усиком, который его поразил во время встречи в Овальном кабинете. По словам людей, знакомых с ходом встречи, Усик сказал Трампу, что украинцы — бойцы и победители.

Усик подарил Трампу подписанную боксёрскую перчатку, а также сблизились благодаря любви к Мохаммеду Али.

Отмечается, что Усик ломаным английским рассказал, как его семья попала под обстрел в Киеве. В какой-то момент Трамп спросил звезду бокса, чем отличаются русские и украинцы. Усик указал на свою голову и сердце — и сказал, что различия есть, сообщили люди, знакомые с ходом встречи.

Напомним, Усик проведет вечер бокса во Львове к 35-летию Независимости Украины.