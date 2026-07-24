Полузащитник Полесья Александр Андриевский в эфире MEGOGO подвел итоги ничьей в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (3:3).

Наверное, на мой взгляд, было больше голевых моментов. Не реализовали, но счет на табло. Понимаем, что на выезде будет немного сложнее, поэтому нужно такие моменты реализовывать, чтобы проходить дальше.

Да, результативная передача в рабочем стиле, но мог забивать и мог приносить чуть больше пользы в этом матче команде. Немного недоволен, но двигаемся дальше. У нас очень важный поединок.

Возможно, немного была нервозность, но я думаю, что болельщики видели: возможно, начало было немного вялым, но потом мы поняли, что можем играть с такой командой, и у нас было больше голевых моментов.

Я думаю, что сегодня мы немного лучше играли и где-то заслуживали победу, но нужно реализовывать такие моменты. Я считаю, что где-то украинским футболистам в целом немного не хватает уверенности в своих силах. Знаю, что где-то себя недооценивают в целом — так, как и я был лет 5-10 назад.

Это ощущается, что морально европейцы выше нас — поэтому они где-то увереннее играют. Нам только в этом добавить — и мы точно не хуже.