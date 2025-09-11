Европейский клуб арендовал форварда Полесья
Известные детали трудового договора
30 минут назад
Фото - ФК Работнички
Нападающий житомирского Полесья Димитар Трайков снова сменил команду. Сегодня о переходе 21-летнего форварда официально сообщил северомакедонский клуб Работнички из Скопье.
В Работнички Трайков перешел на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.
Полесье приобрело Трайкова летом прошлого года за 300 тысяч евро. Однако за первую команду житомирян Димитар не сыграл ни одного матча, а вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Хорватии за Дугополье (13 матчей, 7 голов).
