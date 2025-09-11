Житомирское Полесье официально подтвердило подписание вратаря сборной Украины Георгия Бущана. 31-летний голкипер перешел в клуб на условиях аренды сроком на один сезон.

По информации ТаТоТаке, сначала представители Бущана предлагали его услуги бывшему клубу киевскому Динамо. Однако после консультации с тренером вратарей Михаилом Михайловым руководство приняло решение не возвращать футболиста, сделав ставку на развитие Руслана Нещерета.

Напомним, зимой 2025 Бущан покинул Динамо и подписал контракт с Аль-Шабабом. За этот период он провел 12 встреч за новый клуб, пропустив 24 мяча.