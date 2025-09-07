Европейский клуб разорвал контракт с украинцем
Не сложилось
31 минуту назад
Иван Ермачков / Фото - Вердер Бремен
Игрок сборных Украины U-19 и U-20 Иван Ермачков больше не является игроком "Вердера", сообщает официальный сайт клуба.
20-летний футболист выразил желание покинуть Бремен в поисках новых вызовов.
Спортивный директор академии "Вердера" Марк Доммер поблагодарил украинца за время, проведённое в клубе.
Ермачков оказался в Германии после начала вторжения РФ в Украину. Воспитанник "Диназа" и "Колоса" сначала оказался в "Вупперталере", а затем получил приглашение от "Вердера", но не провёл ни одного матча во второй команде "музыкантов".
В прошлом сезоне отдавался в аренду берлинской "Виктории".
