Эрик тен Хаг стал автором исторического антирекорда чемпионата Германии. Как сообщает Opta Sports, отставка наставника Байера стала самым быстрым увольнением тренера после начала сезона в истории Бундеслиги.

Нидерландский специалист возглавил леверкузенский клуб в мае этого года и успел провести лишь два матча в чемпионате, в которых команда заработала одно очко.

Следующий матч Байер сыграет дома против Айнтрахта из Франкфурта в пятницу, 12 сентября.

Ранее Тен Хаг работал с Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, а также с Аяксом, где привел команду к титулу чемпиона Нидерландов.

Также стало известно, кто заменит Эрика тен Хага в Байере.