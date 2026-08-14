Киевское Динамо проиграло азербайджанскому Карабаху и вылетело из Лиги конференций.

Экс-форвард бело-синих Виктор Леоненко в интервью Sport-express.ua ответил на вопрос, нужно ли президенту Динамо Игорю Суркису увольнять главного тренера команды Игоря Костюка.

«Кто платит деньги, тот пусть и думает. Почему я должен думать за Игоря Михайловича? Скоро всё узнаем. Костюк не выполнил задачу в еврокубках, вылетел от Карабаха, который можно было спокойно проходить. В УПЛ едва с Вересом вничью не сыграл. Ты много видел моментов у динамовцев в Ровно? Вот именно! Всё, Костюка можно смело увольнять, и это логично.

Кого ставить вместо Костюка? Об этом Игорю Михайловичу надо было думать раньше, ещё когда он назначал Костюка. Тем более, мы же не знаем, на какой срок у него там контракт подписан. Если на пять лет, то теперь придётся неустойку платить, но, может, в контракте прописана опция досрочного расторжения договора в случае непопадания в еврокубки.

А главным тренером Динамо лично я вижу Юрия Мороза», – сказал Леоненко.