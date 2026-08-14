Павел Василенко

Защитник житомирского Полесья и сборной Украины Эдуард Сарапий может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован Сассуоло и его главный тренер Альберто Аквилани, который обратил внимание на игрока после товарищеского матча сборных Украины и Польши (31 мая).

Стороны продолжают вести переговоры, во время которых планируют обсудить все детали будущего трансфера.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, итальянский клуб готов взять Сарапия в платную аренду с обязательной опцией выкупа. Общая сумма трансфера может достичь 7 млн евро.

В прошлом сезоне Сарапий провел 37 матчей, в которых забил шесть голов. На счету защитника – три игры в футболке сборной Украины.