Ярмолюк получил травму в победном матче Брентфорда над Ливерпулем
Украинца заменили в первом тайме
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Полузащитник национальной сборной Украины Егор Ярмолюк получил травму в поединке девятого тура Английской Премьер-лиги между Брентфордом и Ливерпулем (3:2). Отметим, что подопечные Арне Слота потерпели четвертое поражение подряд.
Хавбек Брентфорда Ярмолюк получил травму и был заменен на 29-й минуте. Характер и серьезность повреждения пока неизвестны.
Брентфорд благодаря этой победе поднялся на десятое место в АПЛ (13 очков) и теперь отстает от Ливерпуля, занимающего шестое место, всего на два зачётных балла.
АПЛ, 9-й тур
Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
Голы: Уаттара, 5, Шаде, 45, Тиаго, 60 (пенальти) – Керкез, 45+5, Салах, 89.