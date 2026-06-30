Павел Василенко

Президент мадридского Реала Флорентино Перес готовит ошеломительное предложение для звезды Баварии и сборной Франции Майкла Олисе. Согласно данным Sport.es, общая сумма предложения может достигнуть 223 миллионов евро, что побьет трансферный рекорд Неймара. В 2017 году бразилец перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро, что до сих пор остается крупнейшей трансферной сделкой в истории футбола.

Сумма будет распределена следующим образом – 190 миллионов сейчас плюс 33 миллиона в виде бонусов.

Во время своей предвыборной кампании на последних президентских выборах Перес объявил, что сделает крупнейшую ставку в истории Реала, и она будет за звезду большой европейской лиги. Сначала утверждалось, что сумма, о которой идет речь, составит около 150 миллионов, но, похоже, амбициозный президент мадридцев готов ещё больше повысить ставки после двух подряд сезонов без трофеев и активности Барселоны на трансферном рынке этим летом.