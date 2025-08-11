Фантастический гол украинца принес лидеру европейского чемпионата очередную победу. Видео
Центральный защитник за семь матчей уже имеет бомбардирскую статистику, которой могли бы позавидовать большинство форвардов
около 1 часа назад
В пятом туре чемпионата Румынии Университатя Крайова на своем поле минимально обыграла Германнштадт.
В стартовом составе хозяев вышел бывший защитник Кривбаса Александр Романчук. Украинец в итоге и стал ключевой фигурой встречи.
На 31-й минуте футболист забил единственный мяч в матче, принеся своей команде четвертую подряд победу в национальном первенстве. Это уже третий гол центрального защитника в семи играх за румынский клуб.
К вашему вниманию видео гола Романчука и обзор матча.
Университатя в настоящее время возглавляет турнирную таблицу чемпионата Румынии, имея в своем активе 13 очков. Команда не потерпела ни одного поражения.
Чемпионат Румынии, первый тур
Университатя Крайова – Германнштадт 1:0
Гол: Романчук, 31
Ранее Университатя с двумя украинцами вышла в следующий раунд Лиги конференций.
