Сергей Стаднюк

В пятом туре чемпионата Румынии Университатя Крайова на своем поле минимально обыграла Германнштадт.

В стартовом составе хозяев вышел бывший защитник Кривбаса Александр Романчук. Украинец в итоге и стал ключевой фигурой встречи.

На 31-й минуте футболист забил единственный мяч в матче, принеся своей команде четвертую подряд победу в национальном первенстве. Это уже третий гол центрального защитника в семи играх за румынский клуб.

К вашему вниманию видео гола Романчука и обзор матча.

Университатя в настоящее время возглавляет турнирную таблицу чемпионата Румынии, имея в своем активе 13 очков. Команда не потерпела ни одного поражения.

Чемпионат Румынии, первый тур

Университатя Крайова – Германнштадт 1:0

Гол: Романчук, 31

Ранее Университатя с двумя украинцами вышла в следующий раунд Лиги конференций.