Руководство Барселоны выражает недовольство ситуацией с нападающим Ансу Фати, который выступает за Монако на правах аренды. По данным журналиста Адриана Санчеса, клуб рассматривает вариант досрочного возвращения форварда.

Причиной беспокойства стала нерегулярная участие 23-летнего испанца в матчах. Каталонцы хотели бы найти для Фати команду, где он получал бы больше игрового времени, однако в данный момент ни один европейский клуб не проявил конкретного интереса. В связи с этим возрастает возможность того, что летом форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ансу Фати перешёл в Монако летом 2025 года. В этом сезоне он сыграл 16 матчей и забил семь голов, но в последнее время всё реже выходит в стартовом составе.

Отметим, что недавно был опубликован список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов, среди номинантов есть представитель Барселоны.