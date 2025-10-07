Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий в интервью сайту «Український футбол» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира, в котором команда Украины встретится с Испанией.

«Фаворитом выглядит именно Испания, но только до игры. Просто сама по себе у этой команды громкое название, скажем так. От самой младшей возрастной категории до национальной сборной в этой стране все команды играют почти всегда на высоком уровне. Просто и легко нашим ребятам точно не будет, но если они будут так же играть, как в матчах группового этапа, с душой и самоотдачей, то все должно быть хорошо. Не надо бояться Испании.

Все наши ребята уже молодцы, потому что сколько было проблем у тренерского штаба до чемпионата мира, сколько игроков не удалось пригласить по тем или иным причинам, но Михайленко и его ассистенты молодцы, справились. Вызвали тех игроков, которые действительно борются на футбольном поле и более того – умеют достигать результата».