Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче 1/8 финала ЧМ-2025 против Испании
Эксперт призвал сине-желтых не бояться испанцев
13 минут назад
Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий в интервью сайту «Український футбол» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира, в котором команда Украины встретится с Испанией.
«Фаворитом выглядит именно Испания, но только до игры. Просто сама по себе у этой команды громкое название, скажем так. От самой младшей возрастной категории до национальной сборной в этой стране все команды играют почти всегда на высоком уровне. Просто и легко нашим ребятам точно не будет, но если они будут так же играть, как в матчах группового этапа, с душой и самоотдачей, то все должно быть хорошо. Не надо бояться Испании.
Все наши ребята уже молодцы, потому что сколько было проблем у тренерского штаба до чемпионата мира, сколько игроков не удалось пригласить по тем или иным причинам, но Михайленко и его ассистенты молодцы, справились. Вызвали тех игроков, которые действительно борются на футбольном поле и более того – умеют достигать результата».
Напомним, Украина стала победителем группы B, а Испания финишировала третьей в группе C. Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с лучшим в противостоянии Колумбия – ЮАР.
Матч Украина – Испания пройдет на стадионе «Эстадио Элиас Фигероа Брандер» в Вальпараисо (Чили). Начало игры запланировано на 22:30.
