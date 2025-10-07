Сергей Стаднюк

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич перед октябрьской паузой на матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2025 против Исландии и Азербайджана ответил, принял бы он предложение вернуться на пост наставника «сине-желтых».

Нужно было бы очень хорошо подумать. Много нюансов относительно непонимания ситуации вокруг сборной. Но я не могу категорически сказать – нет. Да, я не сказал последнего слова. Но если бы мне было немного меньше лет 😁, я бы не сомневался в своём решении. Сейчас не хочется ошибиться, это очень серьёзная ответственность, – признался Маркевич в интервью Meta.ua. Мирон Маркевич

Напомним, сборная Украины во время октябрьского сбора сначала отправится на выезд в Исландию. Игра состоится 10-го числа в 21:45. После этого команда Сергея Реброва номинально дома примет Азербайджан. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 13 октября.

