После завершения всех матчей группового этапа чемпионата мира U-20 определился соперник сборной Украины в первом матче плей-офф в Чили. В 1/8 финала команда Дмитрия Михайленко встретится с ровесниками из Испании.

Ранее украинцы, одержав победу над Парагваем со счётом 2:1, заняли первое место в своей группе с семью очками. Испанская команда пробилась в плей-офф как одна из четырёх лучших сборных, занявших третьи места в своих группах, набрав четыре очка.

На групповом этапе украинцы играли против сборных Южной Кореи, Парагвая и Панамы, а испанцы встречались с командами Марокко, Мексики и Бразилии.

Матч Украины и Испании пройдет в Вальпараисо на стадионе Эстадио Элиас Фигероа Брандер 7 октября. Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.