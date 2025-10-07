Федецкий рассказал, в чем секрет успеха сборной Украины U-20 на чемпионате мира
Эксперт высказал свое мнение о команде Дмитрия Михайленко
Бывший защитник ряда украинских клубов Артем Федецкий в интервью сайту «Украинский футбол» поделился мыслями о секрете успеха сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира-2025.
«В этой молодежной сборной Украины немало действительно хороших, качественных игроков, которые в будущем могут дорасти и до национальной команды. Но выделять никого не буду. Как по мне, эта наша молодёжка сильна своей командной игрой. У нас, скажем так, крепкий кулак, который формируют и игроки, и представители тренерского штаба».
Матч Украина – Испания пройдет на стадионе «Эстадио Элиас Фигероа Брандер» в Вальпараисо (Чили). Начало игры запланировано на 22:30.
Победитель этого противостояния попадет в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Колумбия – ЮАР.
