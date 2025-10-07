Украина U-20 ‒ Испания U-20: где смотреть трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2025
Поединок пройдет уже сегодня
около 1 часа назад
Фото - УАФ
7 октября состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2025 между сборными Украины U-20 и Испании U-20.
Матч пройдет на стадионе «Эстадио Элиас Фигероа Брандер» в Вальпараисо (Чили). Начало игры запланировано на 22:30.
Где смотреть матч Украина U-20 – Испания U-20
- В Украине матч в прямом эфире онлайн можно бесплатно смотреть на телеканале Суспильне Спорт и официальном сайте ФИФА.
Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с лучшим в противостоянии Колумбия – ЮАР.
