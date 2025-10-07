Сборная Украины U-20 завершает подготовку к матчу против Испании. ВИДЕО
Сегодня в 22:30 состоится матч 1/8 финала мундиаля
Юношеская сборная Украины U-20 завершила групповой этап чемпионата мира-2025 в Чили на первом месте в группе B, одержав победу над Парагваем со счетом 2:1.
Благодаря этому результату команда Дмитрия Михайленко вышла в 1/8 финала, где её соперником станет сборная Испании. Поединок состоится 7 октября в Вальпараисо, начало встречи — в 22:30 по киевскому времени.
Перед решающим матчем украинцы провели заключительную тренировку:
