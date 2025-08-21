Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от первого поединка донецкого Шахтера против швейцарского Серветта в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Тут варіантів вже не може бути. Звичайно, я чекаю на прохід Шахтера. Еврокубки є еврокубки. Я вважаю, що рівень Лиги конференций не дуже сильно відрізняється від Лиги Европы, тут більше справа у фінансовій складовій. Згадайте, які команди вигравали Лигу конференций. У них були більш потужніші бюджети, ніж у Шахтера, але вони також не змогли вийти у Лигу чемпионов чи Лигу Европы.

Проти Панатінаїкоса Шахтер показав дуже класну і потужну гру, створював моменти, незважаючи на те, що грав у десятьох. Тому проти Серветта потрібно виходити і перемагати. Все просто. У Лигі конференций потрібно ставити максимальні задачі. Думаю, Шахтер у цьому турнірі може здивувати багатьох. Будемо слідкувати і вболівати».