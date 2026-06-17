Сергей Разумовский

Иван Федик официально стал новым главным тренером тернопольской Нивы. О назначении 38-летнего украинского специалиста сообщила пресс-служба тернопольского клуба. Детали контракта, в том числе срок действия соглашения, пока не разглашаются.

Федик хорошо известен в украинском футболе благодаря работе в структуре львовского Руха. Именно под его руководством команда в свое время достигла одного из важнейших результатов в своей истории — впервые пробилась в украинскую Премьер-лигу. Помимо работы с первой командой, специалист также был вовлечен в клубную систему и занимался подготовкой и развитием молодых футболистов.

Ранее, 12 июня, Рух объявил о завершении сотрудничества с Федиком, который покинул пост главного тренера львовской команды. После этого специалист недолго оставался без работы и продолжит карьеру уже в Тернополе.

Нива Тернополь в прошлом сезоне выступала в Первой лиге и завершила чемпионат на 12-й позиции в турнирной таблице. Новый наставник должен помочь команде стабилизировать результаты и улучшить положение в следующей кампании.

Что касается Руха, то львовский клуб финишировал на 14-м месте в УПЛ. Несмотря на возможность побороться за сохранение прописки в элитном дивизионе через переходные матчи, клуб добровольно отказался от участия в них и понизился в классе до Второй лиги.