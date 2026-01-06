37-летний бывший футболист Кривбаса Валерий Федорчук начал новый этап карьеры, войдя в тренерский штаб команды Патрика ван Леувена. Об этом официально сообщила пресс-служба криворожского клуба.

Валерий Федорчук прокомментировал назначение на новую должность:

Прежде всего эмоции, конечно, очень положительные. Для меня Кривой Рог — это практически дом, ведь Кривбасс был моей первой профессиональной командой еще в статусе футболиста. Именно здесь у меня был очень хороший этап карьеры, много теплых воспоминаний и о команде, и о людях, и об атмосфере.

Сейчас я возвращаюсь уже в другой роли — как тренер, как часть тренерского штаба. Это новый этап, своеобразное перерождение. Мне 37 лет, и символично, что именно под 37-м номером я играл в Кривбассе. Такие совпадения только мотивируют работать еще больше, чтобы клуб становился сильнее, а игроки прогрессировали.