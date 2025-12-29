Бразильский Ботафого решил не продолжать работу над возможным переходом вингера Глейкера Мендосы, который выступает за Кривбасс.

По информации ESPN, клуб из Рио-де-Жанейро отказался от сделки из-за финансовых условий. Стороны провели предварительные контакты, однако сумма, которую запрашивал украинский клуб за своего лидера, оказалась непосильной для Ботафого. В результате руководство приняло решение прекратить обсуждение трансфера и перейти на другие кандидатуры для усиления состава. При этом подчеркивается, что интерес к Мендосе со стороны других команд никуда не исчез и может проявиться снова.

В сезоне 2025/26 венесуэльский вингер провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ усилился двумя ключевыми игроками Кривбасса.