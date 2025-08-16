Главный тренер Оболони Александр Антонов прокомментировал выездную победу киевской команды в третьем туре УПЛ над львовским Рухом (2:1).

«Любые три очка важны, и конечно же Львов не исключение. Мы верим абсолютно во всех игроков, которые у нас есть. Но также зачем что-то ломать, если у нас получалось? Впрочем, в течение матча мы начали немного проседать, особенно в начале второго тайма. А уже во время воздушной тревоги использовали возможность перестроиться.

Задача на сезон? Президент поставил задачу – не ниже седьмого места. Мы работаем от игры к игре, не заглядываем далеко, но будем делать всё, чтобы остаться в этой семерке», – цитирует Антоненко клубная пресс-служба.