Сергей Стаднюк

В третьем туре украинской Премьер-лиги Оболонь на выезде одолела Рух.

Гости открыли счет в середине первого тайма, несмотря на преимущество львовян. Владислав Устименко точным ударом после подачи со штрафного вывел «пивоваров» вперед.

После перерыва хозяева сумели восстановить равновесие. На 62-й минуте Лях завершил результативную атаку Руха. Однако решающее слово снова было за Оболонью после воздушной тревоги: на 74-й минуте Суханов, для которого это второй гол подряд, принес своей команде победу.

Оболонь набрала семь очков и вышла в единоличные лидеры УПЛ. Однако у Динамо и Колоса (по 6) еще есть по матчу в запасе. Рух с тремя баллами приблизился к зоне переходных матчей.

УПЛ, третий тур

Рух – Оболонь 1:2

Голы: Лях, 62 – Устименко, 27, Суханов, 74

Рух: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина (Эдсон, 71), Пастух, Пидгурский (Слюсар, 46), Квас (Притула, 39), Руніч (Клайвер, 64), Кітела (Алмазбеков, 39), Фаал

Оболонь: Марченко, Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов, Слободян (Нестеренко, 60), Чех, Кулаковский (Семенов, 46), Устименко (Прокопенко, 60), Бичек (Мединський, 36)

Предупреждения: Слюбик – Кулаковский, Семенов, Нестеренко

