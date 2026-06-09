Сомалийскому арбитру Омару Артану отказали во въезде в Соединенные Штаты после прибытия в аэропорт Майами, что означает, что он не будет судить матчи на чемпионате мира.

Таможенная и пограничная служба США (CBP) объявила, что гражданину Сомали, который прибыл в международный аэропорт Майами из Стамбула в субботу с намерением судить чемпионат мира, было отказано во въезде в страну.

Хотя в заявлении не указывается личность этого человека, Артан – единственный судья из Сомали, делегированный на эти соревнования.

Позже в тот же день ФИФА подтвердила, что Артан не сможет тренировать или судить на чемпионате.

«ФИФА не участвует в иммиграционных процессах страны пребывания, включая решение вопросов виз, и была проинформирована компетентными органами, что статус господина Артана на данный момент не будет изменен».

ФИФА добавила, что, как и на предыдущих турнирах, власти страны-хозяйки в конечном итоге решают, кто получит визу и кому будет разрешен въезд в страну. Это подтвердило, что решение не входит в компетенцию главной футбольной организации.

В отдельном заявлении CBP объяснила, что пассажир прошел дополнительную проверку, которая описывается как рутинная часть процесса, когда сотрудникам нужно проверить информацию или определить, соответствует ли лицо требованиям для въезда. После проверки, как сообщалось, судья, нанятый для чемпионата мира по футболу, был признан недопустимым из-за проверок безопасности и не допущен во въезд.

Американские власти напомнили, что все туристы, которые хотят въехать в США, включая спортсменов, тренеров и членов профессиональных штабов, подлежат проверке на границе.

«Решения о допустимости въезда принимаются в каждом конкретном случае на основе информации, касающейся правоохранительных органов, национальной безопасности и иммиграции, доступной на момент проверки».

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