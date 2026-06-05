Павел Василенко

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые выпустит запасных игроков на традиционную предматчевую церемонию чемпионата мира, чтобы дать всем членам команды почувствовать опыт турнира.

Командное фото, на котором будет только стартовый состав, останется в силе. Запасным игрокам будет разрешено выйти на поле во время исполнения гимна.

«Во время исполнения гимнов все 26 игроков каждой команды соберутся вокруг флага в центральном круге, чтобы каждый из них мог пережить этот символический момент, полный гордости и эмоций», – объявила ФИФА за неделю до начала финального турнира.

ФИФА также сообщила, что команды будут сопровождать дети и молодёжь, когда они будут выходить на поле.

«Предматчевая церемония будет дополнена рядом других визуальных элементов», – добавила мировая футбольная управляющая организация.

Чемпионат мира в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике начнётся 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Турнир завершится финалом через пять недель, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде.

Ранее сообщалось, кто является фаворитом ЧМ-2026.