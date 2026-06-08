Прибыли на ЧМ-2026 школьным автобусом: дебютанты мундиаля покорили футбольный мир
Без роскоши и с музыкой на полную
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная Кюрасао стала хитом в социальных сетях после того, как прибыла на чемпионат мира на старом школьном автобусе.
«Старый школьный автобус. Окна открыты. Музыка гремит. Прибытие сборной Кюрасао просто неповторимо», – объявил Sports Illustrated.
Хотя многие звезды отказались бы садиться в такое транспортное средство, представители этого карибского островного государства показали, что значит наслаждаться каждым моментом своей футбольной мечты.
Эта замечательная команда в этом году пишет самые красивые страницы своей спортивной истории, так как это их первое дебютное участие в чемпионате мира, и своим приходом они завоевали симпатии футбольных болельщиков.
Однако, когда вечеринка заканчивается и начинаются официальные матчи, их ждет серьезное испытание. Кюрасао попал в чрезвычайно сложную группу E, где они сыграют против Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.
Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.
Ранее сообщалось, кто является фаворитом ЧМ-2026.
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