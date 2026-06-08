Павел Василенко

Сборная Кюрасао стала хитом в социальных сетях после того, как прибыла на чемпионат мира на старом школьном автобусе.

«Старый школьный автобус. Окна открыты. Музыка гремит. Прибытие сборной Кюрасао просто неповторимо», – объявил Sports Illustrated.

Хотя многие звезды отказались бы садиться в такое транспортное средство, представители этого карибского островного государства показали, что значит наслаждаться каждым моментом своей футбольной мечты.

Эта замечательная команда в этом году пишет самые красивые страницы своей спортивной истории, так как это их первое дебютное участие в чемпионате мира, и своим приходом они завоевали симпатии футбольных болельщиков.

Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026

Однако, когда вечеринка заканчивается и начинаются официальные матчи, их ждет серьезное испытание. Кюрасао попал в чрезвычайно сложную группу E, где они сыграют против Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.

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