Павел Василенко

ФИФА может в который раз изменить формат чемпионата мира. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес заявил, что на мундиале 2030 года планируется участие уже 64 национальных сборных вместо 48, которые выступали на турнире 2026 года.

По словам функционера, чемпионат мира, посвященный 100-летию первого мундиаля, начнется в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Именно эти страны примут стартовые матчи турнира как символическую дань истории мирового футбола. Основная же часть соревнований пройдет в Испании, Португалии и Марокко, которые являются официальными хозяевами ЧМ-2030.

Напомним, что ФИФА уже провела масштабную реформу формата чемпионата мира. Начиная с турнира 2026 года, количество участников было увеличено с 32 до 48 команд. Теперь организация рассматривает возможность еще одного расширения, которое сделает мировое первенство крупнейшим за всю историю проведения.