Павел Василенко

После выхода сборной Испании в финал чемпионата мира одним из первых с победой команду поздравил король Фелипе VI. Монарх лично позвонил главному тренеру Луису де ла Фуэнте после победы над Францией (2:0) в полуфинале.

Наставник признался, что звонок главы государства стал для него особой честью.

«Это повод для гордости, что король мне позвонил. Мы счастливы, что смогли подарить людям радость. Вся страна объединилась ради общей цели, но впереди еще один шаг», — сказал де ла Фуэнте.

Во время матча Фелипе VI смотрел игру вместе с королевой Летицией и дочерьми – принцессой Леонор и инфантой Софией. После финального свистка королевский дом опубликовал видео, на котором семья эмоционально празднует выход «Красной фурии» в финал.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

Также Королевский дворец обратился к футболистам в соцсетях, поблагодарив команду за яркие эмоции. В обращении подчеркивается, что Испания вновь доказала свой статус одной из сильнейших сборных мира, а теперь, имея поддержку всей страны, готова бороться за чемпионский титул.