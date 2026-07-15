«Вся страна вместе»: король Фелипе обратился к сборной Испании после выхода в финал ЧМ-2026
Королевская семья бурно праздновала победу Испании над Францией
около 5 часов назадПодписаться в
После выхода сборной Испании в финал чемпионата мира одним из первых с победой команду поздравил король Фелипе VI. Монарх лично позвонил главному тренеру Луису де ла Фуэнте после победы над Францией (2:0) в полуфинале.
Наставник признался, что звонок главы государства стал для него особой честью.
«Это повод для гордости, что король мне позвонил. Мы счастливы, что смогли подарить людям радость. Вся страна объединилась ради общей цели, но впереди еще один шаг», — сказал де ла Фуэнте.
Во время матча Фелипе VI смотрел игру вместе с королевой Летицией и дочерьми – принцессой Леонор и инфантой Софией. После финального свистка королевский дом опубликовал видео, на котором семья эмоционально празднует выход «Красной фурии» в финал.
Также Королевский дворец обратился к футболистам в соцсетях, поблагодарив команду за яркие эмоции. В обращении подчеркивается, что Испания вновь доказала свой статус одной из сильнейших сборных мира, а теперь, имея поддержку всей страны, готова бороться за чемпионский титул.