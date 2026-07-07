Павел Василенко

Арбитр Рафаэль Клаус получил полную поддержку руководства судейского корпуса ФИФА после волны критики со стороны президента США Дональда Трампа. Именно бразильский рефери удалил нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, что вскоре переросло в громкий международный скандал.

После просмотра VAR Клаус показал американцу прямую красную карточку за опасный фол. Впоследствии ФИФА неожиданно отменила автоматическую дисквалификацию Балогуна, позволив форварду сыграть против Бельгии, что вызвало шквал критики со стороны европейских футбольных федераций.

Несмотря на это, глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина встал на защиту бразильского арбитра. Он назвал Клауса одним из лучших судей мира, подчеркнув его профессионализм, опыт и безупречную репутацию.

«Рафаэль Клаус работает уже на втором чемпионате мира. Мы полностью доверяем ему как высококлассному арбитру», – подчеркнул Коллина.

В ФИФА также заявили, что Клаус на протяжении всей карьеры демонстрировал высочайшие стандарты честности и судейского мастерства. Кроме того, после вылета Бразилии он стал одним из главных претендентов на назначение арбитром финального матча турнира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отдельно призвал уважать работу судей, подчеркнув, что без них существование футбола невозможно. В то же время он не стал комментировать персонально ситуацию с Клаусом, которая продолжает оставаться одной из самых резонансных тем чемпионата мира.