Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу призвал главу ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку после скандальной инициативы с продажей коммерческих прав на чемпионат мира. Слова приводит Daily Mail.

Я мог бы написать 10 000 слов о проблемах ФИФА. Но решение умещается всего в три: Инфантино должен уйти.

Я всю жизнь любил футбол. Я был профессиональным игроком 20 лет. И поверьте, за свою карьеру я встречал немало негодяев. Но то, что я увидел за последние 10 дней, — это самое низкое, лживое и трусливо корыстное поведение, которое я когда-либо наблюдал.

Человек, способный на такое, — человек, который пытается протолкнуть такие масштабные изменения только для того, чтобы обогатиться сам и обогатить своих друзей, — это пережиток прошлого футбола, и ему не место в его будущем.

Если это была такая хорошая идея, почему бы не рассказать об этом членам своей организации, когда вы все вместе собрались в одной комнате перед финалом чемпионата мира? Если это был такой продуманный план, почему бы не рассказать им о рисках, а также о том, что вы называете преимуществами? Если бы эта схема была очевидной, почему бы честно не сказать, что в результате вы получите работу с зарплатой в 30 миллионов долларов в год?

Но ничего из этого не было сделано. Потому что это плохая идея. Это точно ненадежная идея, когда вы не раскрываете информацию о разрушительных доходах, которых всегда стремятся достичь частные инвестиционные фонды.

Это несмелая идея, когда вы не объясняете, что после продажи вашей доли она исчезнет навсегда, и вы лишите своих преемников права собственности на чемпионат мира.

И это нечестно, когда вы не упоминаете, что после того, как вы преподнесете чемпионат мира на блюдечке своим друзьям в Вашингтоне, они дадут вам работу, которая обеспечит вам в пять раз больше вашей текущей зарплаты.