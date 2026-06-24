Сергей Разумовский

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2026 года главный трофей турнира будет вручать не самостоятельно, а вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Инфантино рассказал в эфире программы Fox & Friends. По его словам, он планирует быть рядом с Трампом во время решающего матча турнира, вместе наблюдать за финальной игрой, а после ее завершения совместно принять участие в церемонии награждения команды-победителя. Также президент ФИФА дал понять, что поддерживает постоянный контакт с главой Белого дома и находится с ним в тесном взаимодействии.

Это заявление не стало большой неожиданностью, поскольку ранее в медиа уже появлялась информация, что в ФИФА рассматривают вариант, при котором именно Дональд Трамп будет иметь одну из ключевых ролей во время вручения трофея чемпионам мира. Теперь же из комментария Инфантино следует, что речь идет не просто о символическом присутствии президента США на трибуне или в VIP-ложе, а о его непосредственном участии в финальной части церемонии на поле.

Кроме того, ранее источники сообщали, что в окружении Трампа считают вполне вероятным его желание находиться на подиуме вместе с командой, которая выиграет турнир. Такой сценарий, по данным инсайдеров, в Белом доме воспринимают как логичный и даже желаемый для президента США, учитывая масштаб события и внимание всего мира к финалу чемпионата мира.

Подобные предположения возникли не на пустом месте. Ранее после финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречались Челси и ПСЖ награждение было проведено так же.

Решающий матч чемпионата мира 2026 года запланирован на 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси, где и определится новый обладатель самого престижного трофея в мировом футболе.