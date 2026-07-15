ФИФА неожиданно изменила официальный мяч посреди чемпионата мира
Организация отреагировала на возмущение вратарей
около 6 часов назадПодписаться в
ФИФА неожиданно изменила официальный мяч прямо во время чемпионата мира. Новинку используют только в двух полуфиналах и финальном матче турнира.
Причиной такого решения стали многочисленные жалобы вратарей, которые ещё на ранних стадиях мундиаля заявляли, что мяч Trionda имеет непредсказуемую траекторию полёта, из-за чего им сложнее реагировать на удары.
Чтобы избежать споров в решающих матчах, ФИФА представила новую модель под названием Trionda Final. Она получила обновлённый дизайн в золотом, чёрном и белом цветах, вдохновленный Кубком мира, за который будут бороться финалисты.
На поверхности мяча также размещены названия городов, принимающих заключительные поединки турнира, – Нью-Йорк/Нью-Джерси, Атланта и Даллас.
Именно Trionda Final станет официальным мячом полуфиналов и финала чемпионата мира. Теперь главная интрига заключается в том, как быстро футболисты, а особенно вратари, адаптируются к его новым летным характеристикам в самых важных матчах мундиаля.
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