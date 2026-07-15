Павел Василенко

ФИФА неожиданно изменила официальный мяч прямо во время чемпионата мира. Новинку используют только в двух полуфиналах и финальном матче турнира.

Причиной такого решения стали многочисленные жалобы вратарей, которые ещё на ранних стадиях мундиаля заявляли, что мяч Trionda имеет непредсказуемую траекторию полёта, из-за чего им сложнее реагировать на удары.

Чтобы избежать споров в решающих матчах, ФИФА представила новую модель под названием Trionda Final. Она получила обновлённый дизайн в золотом, чёрном и белом цветах, вдохновленный Кубком мира, за который будут бороться финалисты.

На поверхности мяча также размещены названия городов, принимающих заключительные поединки турнира, – Нью-Йорк/Нью-Джерси, Атланта и Даллас.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA have introduced a NEW match ball for the World Cup semi-finals and final!



The decision comes after several goalkeepers struggled to judge the flight of the original Trionda ball during the tournament.



The new Trionda Final features a gold, black and… pic.twitter.com/JD8ST778u0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Именно Trionda Final станет официальным мячом полуфиналов и финала чемпионата мира. Теперь главная интрига заключается в том, как быстро футболисты, а особенно вратари, адаптируются к его новым летным характеристикам в самых важных матчах мундиаля.