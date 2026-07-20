Сергей Разумовский

Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Испании в финале чемпионата мира-2026. В решающем матче турнира испанская команда одолела Аргентину со счетом 1:0 после дополнительного времени и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Шевченко посетил финальный поединок лично. Глава Украинской ассоциации футбола опубликовал в Instagram фото со стадиона, где он присутствовал вместе со своим сыном Кристианом Шевченко, который выступает за молодежные сборные Украины. В своем посте легендарный экс-футболист поздравил испанскую команду с триумфом на Мундиале.

Поздравляю сборную Испании с победой в финале чемпионата мира-2026 по футболу! 🏆🇪🇸 Андрей Шевченко

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории. До этого испанцы выигрывали чемпионат мира в 2010 году. Кроме того, команда продолжает удерживать статус действующего чемпиона Европы, так как в 2024 году Испания завоевала трофей континентального первенства.

Отдельно стоит отметить достижения Ламина Ямаля. Юный футболист сборной Испании стал самым молодым игроком в истории, который выигрывал и чемпионат Европы, и чемпионат мира. По этому показателю он на четыре года превзошел предыдущего достижения Сеска Фабрегаса.