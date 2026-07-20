УАФ объявила, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций
Национальная команда изменила локацию
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Виконком УАФ официально определился с локацией для двух домашних матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Матчи против Северной Ирландии и Венгрии сине-желтые проведут возле Братиславы на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Арена вмещает 19 тысяч и по вместимости является вторым стадионом страны.
Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
- 25 сентября, 21:45. Лига наций. Венгрия – Украина
- 28 сентября, 19:00. Лига наций. Грузия – Украина
- 2 октября, 21:45. Лига наций. Украина – Северная Ирландия
- 5 октября, 21:45. Лига наций. Украина – Венгрия
- 14 ноября, 21:45. Лига наций. Северная Ирландия – Украина
- 17 ноября, 21:45. Лига наций. Украина – Грузия