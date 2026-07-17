Павел Василенко

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично посетит финал чемпионата мира-2026, в котором в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси встретятся сборные Испании и Аргентины.

Накануне решающего матча Трамп отправится в Нью-Йорк, где станет гостем официального приема ФИФА, который состоится в Trump Tower. После этого он будет присутствовать на финале вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

По словам Инфантино, именно они вместе будут вручать Кубок мира новым чемпионам. Впрочем, предстоящая появление президента США уже вызывает немалый резонанс. Во время финала клубного чемпионата мира 2025 года на том же стадионе Трамп стал объектом громкого свиста со стороны болельщиков, а церемония награждения превратилась в одну из самых обсуждаемых тем турнира.

Кроме того, вокруг американского президента недавно вспыхнул еще один спор. Ранее сообщалось, что он лично вмешался в ситуацию с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна, после чего футболист смог сыграть на турнире. Этот эпизод вызвал волну критики и дискуссий относительно возможного политического влияния на решения ФИФА.