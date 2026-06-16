Павел Василенко

Чемпионат мира принес новый формат соревнований, поэтому многие болельщики были озадачены тем, как определяется порядок мест в группах, когда две или более национальные команды имеют одинаковое количество очков.

ФИФА четко определила критерии, применяемые к отдельным командам с одинаковыми результатами после завершения группового этапа.

Самое важное изменение заключается в том, что теперь основным критерием является соотношение личных встреч, а не общая разница забитых и пропущенных мячей, как это было в Катаре. Также было отменено случайное жеребьёвка как крайняя мера.

Если две или более национальных сборных набирают одинаковое количество очков, сначала применяются критерии, касающиеся исключительно матчей между этими командами, а не общей разницы мячей, как в предыдущих соревнованиях.

Второй критерий – это лучшая разница между забитыми и пропущенными голами в матчах команд, имеющих ничью, а третий критерий – большее количество голов, забитых в матчах команд, имеющих ничью.

Если даже после выполнения этих критериев невозможно разделить команды, применяется следующий набор правил, и учитывается общая разница голов, затем количество голов, забитых во всех матчах группового этапа, а затем очки фэйр-плей, то есть дисциплинарные показатели национальной сборной на основе жёлтых и красных карточек игроков и членов тренерского штаба.

Если окончательный рейтинг всё ещё невозможно определить, ФИФА использует последний критерий.

Последнее слово остаётся за последним изданием мирового рейтинга ФИФА, согласно которому будут распределены места для национальных команд, которые всё ещё имеют полностью равный счёт.

С учётом расширенного формата чемпионата мира, восемь лучших национальных команд, которые завершат групповой этап на третьих местах, также квалифицируются в плей-офф.

Их рейтинг будет определяться по следующим критериям, начиная с количества набранных очков, затем по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, затем по наибольшему количеству забитых голов. Далее следуют показатели фэйр-плей, а затем рейтинг ФИФА.

Это означает, что каждый забитый мяч, каждый пропущенный гол и каждая карточка будут иметь потенциально большое значение в борьбе за место в плей-офф соревнований.

В новом формате чемпионата мира будет недостаточно просто завоёвывать очки, такие детали, как разница в один гол или даже дисциплинарные показатели сборной во время группового этапа, могут решить, пройдёт ли команда дальше.