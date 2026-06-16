Павел Василенко

Голкипер Фернандо Муслера установил впечатляющий рекорд для сборной Уругвая, став самым старым игроком, который представлял страну на чемпионате мира.

Сегодня вратарь отмечает свое 40-летие. Он вышел в стартовом составе в матче против Саудовской Аравии (1:1) и таким образом вписал свое имя в историю уругвайского футбола как самый старший игрок, сыгравший за команду на мундиалях.

Интересно, что Муслера – третий вратарь, который сыграл на чемпионате мира 2026 года в возрасте 40 лет. Мануэль Нойер и Возинья уже сделали это. Гильермо Очоа и Крейг Гордон также имеют шанс присоединиться к этой элитной группе на этом турнире.