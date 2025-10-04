ФИФА признала полузащитника сборной Украины в победном матче ЧМ U-20. Фото
Полузащитник Боруссии Д и сборной Украины U-20 Данило Кревсун был признан лучшим игроком матча 3 тура ЧМ-2025 против Парагвая (2:1).
20-летний футболист ассистировал Максиму Деркачу в моменте с первым голом команды Дмитрия Михайленко.
Сборная Украины набрала семь очков в группе B и выиграла свой квартет. Парагвай и Южная Корея набрали по четыре балла, однако латиноамериканцы опередили азиатских соперников благодаря большему количеству забитых мячей. Панама (1) покинула турнир.
