В заключительном туре группового этапа чемпионата мира U-20 сборная Украины обыграла Парагвай (2:1) и заняла первое место в своей группе. «Сине-желтые» пробились в плей-офф.

После безголевого первого тайма главные события произошли после перерыва. Уже через тридцать секунд после начала второго тайма Деркач, только что выйдя на замену, открыл счет эффектным ударом. Парагвай ответил результативной контратакой, которую завершил Миньо. Однако победу Украине принес Пономаренко, который также после выхода во второй половине встречи удачно пробил с дальней дистанции.

После игры главный тренер юношеской сборной Парагвая Антолин Алькарас прокомментировал поражение своих подопечных. Слова специалиста передает пресс-служба ФИФА.

Мы очень поздно вошли в игру. Во втором тайме пытались действовать более активно, но пропустили гол слишком рано. Тем не менее, считаю, ребята хорошо отреагировали на эти трудности, сравняв счет. В итоге снова пропустили, но это те моменты, над которыми нам нужно работать и стараться избегать в следующем матче. Антолин Алькарас главный тренер сборной Парагвая U-20

Интересно, что Алькарас известен украинскому болельщику по матчам 1/8 финала Лиги Европы-2014/15 между Эвертоном и киевским Динамо (2:1; 2:5). Обе игры тогда еще парагвайский защитник провел от свистка до свистка.

