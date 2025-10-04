Звезда сборной Украины высказался о турнирных перспективах на ЧМ U-20
Сине-желтые квалифицировались в плей-офф
10 минут назад
Голкипер Жироны и сборной Украины U-20 Владислав Крапивцов высказался о возможности повторить исторический максимум на ЧМ-2025. Его слова приводит Tribuna.
Мы ставим перед собой задачу выиграть чемпионат. Я не вижу других вариантов просто. Зачем ставить цель выйти из группы. И что дальше? Расслабиться и играть уже, как играем. Да нет, хочется выиграть чемпионат – все этого стремятся. Помню, что сборная выиграла [в 2019-м], но я, наверное, еще не следил так сильно и не разбирался в этом. Хотим повторить то, что сделали тогда ребята, и вписать этот год в историю. Вот такая цель, – рассказал Крапивцов.
