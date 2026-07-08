Павел Василенко

Поражение от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира (2:3) не поставило точку в истории сборной Египта. Федерация футбола страны официально обратилась к ФИФА с протестом, поставив под сомнение судейство французской бригады во главе с Франсуа Летексье.

По мнению египетской стороны, ряд спорных решений арбитра существенно повлиял на ход встречи и фактически помог Аргентине получить путевку в четвертьфинал. В своем заявлении федерация требует провести детальное расследование всех противоречивых эпизодов, а также отстранить Летексье и его ассистентов от дальнейшей работы на турнире. Несмотря на громкий протест, результат матча вряд ли будет пересмотрен.

Тем временем Аргентина продолжает борьбу за титул и уже 12 июля в четвертьфинале встретится с Швейцарией.