Павел Василенко

Конфликт вокруг отмены дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогана вышел на политический уровень. Десятки депутатов Европарламента инициировали сбор подписей с требованием расследовать роль президента ФИФА Джанни Инфантино в этом деле. Причиной стало решение позволить форварду США сыграть против Бельгии после удаления в предыдущем матче, которое, по многочисленным сообщениям, было принято после обращения президента США Дональда Трампа.

Евродепутаты Барри Эндрюс, Лара Волтерс и Нильс Фуглсанг назвали ситуацию «позором и искажением правосудия» и призвали футбольные федерации ЕС обратиться к Комитету по этике ФИФА.

Они требуют проверить, повлиял ли политический прессинг на решение дисциплинарных органов, а также оценить возможные нарушения принципа политической нейтральности. В ФИФА настаивают, что решение принял независимый дисциплинарный комитет.